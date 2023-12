Gabigol é denunciado por tentar fraudar exame antidoping

Nesta quinta-feira (21), a Procuradoria da Justiça Desportiva Antidopagem ofereceu uma denúncia contra Gabigol, do Flamengo, por tentativa de fraudar um exame de controle de doping. O caso ocorreu no dia 8 de abril deste ano no centro de treinamento do clube.

VEJA MAIS

O atacante é acusado de dificultar a realização do exame desde a chegada dos oficiais responsáveis pela coleta ao CT, às 8h40. À exceção de Gabigol, os jogadores do Flamengo fizeram o exame antes do treino das 10h.

Segundo relatou o ge, o atacante prejudicou o trabalho dos oficiais de diversas maneiras. Além de fazê-los esperar, ele os teria desrespeitado e não seguido os procedimentos corretos. A análise específica do passaporte biológico determina que deve haver repouso de duas horas depois de atividade física, tempo que não foi cumprido por Gabigol.

Gabigol também teria se irritado por estar sempre na lista de jogadores que realizam o exame. Feita a coleta no dia 8 de abril, ele avisou que aquele seria seu último controle. A confusão ocorreu na véspera do segundo jogo da final do Campeonato Carioca, no qual o Fluminense venceu o Flamengo por 4 a 1 e garantiu o título.

O processo conhecido como doping surpresa é realizado pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) e costuma ocorrer sem aviso prévio nos centros de treinamentos. Gabigol recebeu a primeira notificação sobre a tentativa de fraude no dia 30 de maio. Posteriormente, o vice geral e jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunshee, fez a primeira defesa do jogador.

O Flamengo alega que o oficial de controle de dopagem é o responsável pelo acautelamento do material da coleta.

A denúncia contra o atacante é assinada por João Guilherme Guimarães Gonçalves, procurador da Justiça Desportiva Antidopagem.

O atacante do Flamengo foi denunciado no artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem, que se refere a "fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle". O código prevê suspensão de até quatro anos em caso de condenação.

A denúncia pede que Gabigol seja intimado a prestar depoimento pessoal sob pena de confissão. Além disso, Márcio Tannure (chefe do departamento médico do Flamengo), Leandro Martins (enfermeiro do clube) e o capitão Everton Ribeiro serão intimados a prestar depoimento.