Gabigol pede aumento de 50% e diretoria do Flamengo adia renovação de contrato; entenda

Gabigol tem discutido com o Flamengo o processo de renovação contratual para 2024. Essas negociações estão em curso há aproximadamente um ano, mas até o momento não houve um acordo entre as partes. O contrato atual de Gabigol com o Flamengo está programado para terminar em dezembro de 2024.

Conforme informações do jornal Extra, o Flamengo optou por recuar na renovação de contrato com o jogador devido às exigências feitas pelo atleta. Segundo a publicação, Gabigol solicitou um aumento salarial de 50%, o que elevaria o salário para R$ 2 milhões, além de um bônus adicional. Esta prática é comum no cenário do futebol e, no caso de Gabigol, seria pago a cada seis meses ao longo de um período de cinco anos.

As tratativas estavam progredindo para uma renovação contratual até 2028. Nesse cenário, o atacante receberia dois pagamentos anuais, com valores que aumentariam anualmente, atingindo um total de R$ 54 milhões ao longo do período estipulado.

As parcelas ficariam da seguinte forma:

2x R$ 4,8 milhões em 2024

2x R$ 5,1 milhões em 2025

2x R$ 5,4 milhões em 2026

2x R$ 5,7 milhões em 2027

2x R$ 6 milhões em 2028

Rodolfo Landim, presidente rubro-negro, recebeu o contrato proposto pelo centroavante, encaminhado pelo departamento de futebol, mas definiu que não é o momento adequado para iniciar discussões sobre a renovação contratual. Além do pedido de aumento salarial, Gabigol solicitou premiações por conquistas de títulos e a disponibilidade de um camarote particular no estádio do Maracanã, entre outras regalias.

O contrato atual do atacante com o Flamengo é válido até o final de 2024, o que significa que ele estará livre para assinar com outro clube a partir do próximo ano. O jogador, que veste a camisa 10, desperta interesse de outras equipes, como o Corinthians, que estuda a possibilidade de fazer uma proposta oficial para contratar o jogador.