Gabigol desfalca o Flamengo contra o São Paulo e retorno aos campos será apenas em 2024

O atacante Gabigol não estará disponível para o Flamengo no último compromisso da temporada, enfrentando o São Paulo na 38ª rodada da Série A o Campeonato Brasileiro. Ele passou por um tratamento no tendão do adutor direito, sendo desfalque para o Rubro-Negro no confronto que acontece no estádio do Morumbi.

O procedimento foi realizado na terça-feira (5/12), e Márcio Tannure, Gerente de Saúde e Alto Rendimento do Flamengo, já havia alertado sobre a necessidade da intervenção ao término da temporada. A entesopatia, uma lesão de sobrecarga nos adutores, foi diagnosticada previamente, e a intervenção inclui o uso de ortobiológicos em um tratamento de medicina regenerativa.

Gabigol não participou da derrota contra o Cuiabá, e sua última atuação na temporada foi na derrota por 3 a 0 para o Atlético-MG, quando jogou por cerca de 30 minutos.

Sob o comando de Tite, Gabigol esteve presente em nove dos 11 compromissos da equipe. Ao longo de toda a temporada, o atacante marcou 20 gols e contribuiu com 4 assistências.