Vídeo: atitude de Gabigol chama atenção durante homenagens a Rodrigo Caio e Filipe Luís

O atacante Gabriel Barbosa caiu no choro antes da bola rolar para Flamengo e Cuiabá, no Maracanã. O jogador ficou bastante emocionado com as homenagens feitas ao zagueiro Rodrigo Caio e ao lateral-esquerdo Filipe Luís, neste domingo (3).

As imagens do choro de Gabigol, que estava abraçado com Rodrigo Caio, foram capturadas pela TV Globo. Filipe Luis vai se aposentar e se despede dos torcedores do Flamengo no Maracanã, assim como o zagueiro, que não terá o contrato renovado.

Juntos, Rodrigo Caio, de 30 anos, e Filipe Luis, de 38, conquistaram dois Campeonatos Brasileiros, duas Libertadores, duas Supercopas do Brasil, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e dois Campeonatos Cariocas pelo Flamengo.