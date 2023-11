Águia de Marabá anuncia as contratações de meia e ídolo ex-Flamengo, Remo e Paysandu

O Águia de Marabá anunciou duas novas contratações para a disputa do Campeonato Paraense 2024. Além do meia Dieguinho, o atual campeão estadual anunciou o retorno do atacante e ídolo do clube Aleílson. Aos 38 anos, o jogador estava no Gavião Kyikatêjê, onde disputou a Segundinha.

Marabaense e revelado pelo próprio Águia, Aleílson fez parte da histórica campanha do clube na Copa do Brasil de 2009. Na ocasião, o Azulão eliminou o América-MG na primeira fase. Já na segunda fase, no Mangueirão, o Águia derrotou o Fluminense por 2 a 1, com destaque para Aleílson.

O Flu venceu por 3 a 0 na volta, mas o jogador despertou a atenção de clubes gigantes do futebol brasileiro e acertou com o Flamengo. Mais tarde, o atacante teve também passagens pela dupla Remo e Paysandu.

A passagem de maior destaque nos últimos anos foi na Série D do ano passado. Pelo Trem-AP, o paraense marcou 15 gols e 20 jogos, sendo 10 na Quartona. Dessa forma, o atacante terminou na vice-artilharia do campeonato nacional.

Já Dieguinho é natural de Fortaleza (CE). O jogador terá a primeira passagem pelo futebol paraense. Na carreira, Dieguinho já defendeu as camisas de América-CE, Aliança-CE, Porto-PE, União-CE, Pacatuba-CE, Maranguape-CE, Maracanã-CE, Caucaia-CE, Grêmio Pague Menos-CE, Iranduba-AM, Horizonte-CE e Atlético Cearense-CE.