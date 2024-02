Flamengo em Belém: Gabigol desencanta no Mangueirão e volta a marcar depois de cinco meses

Foi de Gabigol o segundo gol do Flamengo sobre o Sampaio Corrêa, em partida disputada no Mangueirão, nesta quarta-feira (31), pela quinta rodada do Campeonato Carioca. Além de ajudar o Mengão na busca por mais uma vitória, o tento marcou o fim de um enorme jejum do camisa 10 rubro-negro: ele não fazia gols há cinco meses.

A última vez que Gabigol marcou com a camisa do Flamengo foi no dia 20 de agosto, em partida contra o Coritiba, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2023. Naquela ocasião, o Mengão saiu vencedor com placar de 3 a 2.

Desde então, Gabigol passou a conviver com uma má fase dentro dos gramados. As oportunidades de gol, que já eram escassas, se tornaram ainda menores após a chegada do técnico Tite, que promoveu a entrada de Pedro na equipe titular, no lugar do camisa 10.

No entanto, para o primeiro jogo após a pré-temporada realizada nos Estados Unidos, Tite optou por escalar uma dupla consagrada no ataque do Flamengo: Gabigol e Bruno Henrique. Ambos foram peças importantes para o histórico título Rubro-Negro na Libertadores de 2019.