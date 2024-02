Fan Fest agita torcedores do Flamengo antes de partida contra o Sampaio Corrêa; vídeo

Antes da partida contra o Sampaio Corrêa, pelo Campeonato Carioca, que foi realizada no Mangueirão, os torcedores do Flamengo puderam aproveitar uma Fan Fest, realizada nas dependências do estádio. O evento contou com a presença de bandas de pagode, DJs e food trucks.

A Fan Fest iniciou por volta das 17h, mesmo horário em que os portões do Mangueirão abriram para o torcedor. Os Rubros-Negros poderá curtir as bandas de pagode “Tamo Junto”, além do grupo “Irreverência” antes do início da partida. Depois das apresentações dos grupos, quem agitou a torcida foram os DJs Assayag e Victor Filgueiras.

Torcedores do Flamengo aproveitam Fan Fest no Mangueirão (Amanda Gaspar/ O Liberal)

A ideia da Fan Fest era promover a entrada dos torcedores no estádio o mais cedo possível. Tanto os torcedores que entraram pelo Lado A, quanto os que tiveram acesso pelo Lado B puderam acompanhar as atrações. Dessa forma, a organização do evento queria diminuir as dificuldades nas catracas e filas de acesso.

Flamengo e Sampaio Corrêa se enfrentaram pela quinta rodada do Campeonato Carioca nesta quarta-feira (31). A partida foi a primeira da equipe Rubro-Negra após a pré-temporada, disputada nos Estados Unidos. Enquanto se preparava no exterior, o Mengão estava disputando as competições estaduais com uma equipe Sub-20.