Zico diz que torce por renovação de Gabigol com o Flamengo: 'No meu time, gostaria de tê-lo sempre'

Zico, o maior ídolo do Flamengo, comentou novamente a trajetória de Gabigol com a camisa rubro-negra. Segundo o ex-jogador, o atacante está mais bem preparado e aguarda uma oportunidade na equipe de Tite, que tem uma preferência por um esquema tático que favorece Pedro, o camisa 9.

"Falar do Gabigol, sobre o que ele representa, é chover no molhado. Ele marcou história no Flamengo independente do que ele faça daqui para frente, sempre entendeu bem o que é vestir a camisa do time. Ele sempre se mostrou um grande profissional. Lógico que como um jovem às vezes tem alguma coisa que ele curte mais e tal, mas vejo ele em um momento de uma preferência por um esquema tático do treinador. Ele está lá esperando a oportunidade e o momento dele", disse Zico, completando em seguida.

"Eu conversei com ele e mostrei isso. O futebol é isso: altos e baixos. No momento que em que está no baixo, tem que estar mais bem preparado do que aquele que está jogando, para quando tiver chance mostrar que você pode ser o dono da posição. Pelo que vi, ele está bem, em boa condição física e técnica, e está esperando uma oportunidade".

Gabigol está no último ano de contrato com o Flamengo e, até agora, as conversas sobre uma renovação estão paradas. Em outubro, as partes chegaram a um acordo, conforme relatado pelo portal GE, mas o contrato ainda não foi assinado. O Rubro-Negro optou por esperar pelo desempenho de 2024 para finalizar a negociação. Sobre a permanência do camisa 10, Zico foi enfático em sua resposta.

"Se ele vai ficar ou não vai ficar, tem gente preparada para saber isso. Eu, no meu time, gostaria de tê-lo sempre", garantiu. Quando questionado se a camisa 10 influenciou Gabigol, Zico afirmou que não e até brincou com os jornalistas presentes na zona mista durante a inauguração da estátua de cera no Museu do AquaRio. "Não, acho que não. Inclusive, as camisas de hoje são bem mais leves (risos)."