Flamengo empata com Fluminense mas garante vaga na final do Campeonato Carioca 2024

Flamengo e Fluminense se enfrentaram neste sábado (16), no estádio do Maracanã, em jogo válido pela semifinal do Campeonato Brasileiro. O duelo não saiu do 0 a 0, mas o placar agregado do primeiro jogo doclássico garantiu que o Rubro-Negro seguisse na disputa e garantisse a primeira vaga na final do Cariocão.

O Fluminense conseguiu manter a posse de bola em grande parte da partida, mas não foi suficiente para diminuir a diferença de dois gols que precisava fazer para ir à final. Mesmo com uma partida abaixo do esperado no que diz respeito à criação e gols, o Flamengo já havia garantido a vaga ao anular o tricolor na primeira partida. O jogo truncado deste sábado acabou eliminando o tricolor da disputa.

Com a vaga garantida na final, o Flamengo aguarda o adversário que sairá da disputa entre Nova Iguaçu e Vasco, que irão decidir no domingo (17) a segunda vaga na disputa pelo Cariocão.