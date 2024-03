Libertadores 2024 define grupos com sete brasileiros; veja como ficam os confrontos

A Conmebol realizou na noite desta segunda-feira (18), em Luque, no Paraguai, o sorteio que definiu os grupos da Libertadores 2024. O Brasil terá sete times nesta fase: Atlético-MG, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Palmeiras e São Paulo. Não haverá confronto entre dois brasileiros na fase de grupos.

De acordo com o regulamento, equipes do mesmo país não se enfrentam na fase de grupos, com exceção dos times que avançaram das fases preliminares. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para as oitavas de final, enquanto o terceiro colocado disputará a Copa Sul-Americana. O Fluminense é o atual campeão da competição e encabeça o grupo A, ao lado de Cerro Porteño (PAR), Alianza Lima (PER) e Colo-Colo (CHI).

Veja:

Grupo A

- Fluminense

- Cerro Porteño (PAR)

- Alianza Lima (PER)

- Colo-Colo (CHI)

Grupo B

- São Paulo

- Barcelona (EQU)

- Talleres (ARG)

- Cobresal (CHI)

Grupo C

- Grêmio

- Estudiantes de La Plata (ARG)

- The Strongest (BOL)

- Huachipato (CHI)

Grupo D

- LDU (EQU)

- Junior Barranquilla (COL)

- Universitario (PER)

- Botafogo

Grupo E

- Flamengo

- Bolívar (BOL)

- Millionarios (COL)

- Palestino (CHI)

Grupo F

- Palmeiras

- Independiente Del Valle (EQU)

- San Lorenzo (ARG)

- Liverpool (URU)

Grupo G

- Peñarol (URU)

- Atlético-MG

- Rosário Central (ARG)

- Caracas (VEN)

Grupo H

- River Plate (ARG)

- Libertad (PAR)

- Deportivo Táchira (VEN)

- Nacional (URU)

Datas

A fase de grupos da Libertadores terá início na primeira semana de abril, com jogos marcados entre os dias 2 e 4. A última rodada está agendada para ocorrer entre 28 e 30 de maio. A final da Copa Libertadores de 2024 será em Buenos Aires, na Argentina, mas o estádio ainda não foi divulgado. O jogo está programado para o dia 30 de novembro. Esse formato, da decisão em jogo único, foi implementado em 2019.

Valores totais da premiação a ser distribuída entre os clubes participantes. (Divulgação)

Premiação

O campeão receberá US$ 23 milhões (R$ 115,7 milhões), cinco milhões de dólares a mais que o vencedor da final da Libertadores do ano passado.