Flamengo aprova novo patrocínio e uniforme passa a valer mais de R$ 240 milhões

O Conselho Deliberativo aprovou, na última segunda-feira (25), mais um patrocínio para o Flamengo. Dessa vez, a marca Zé Delivery, empresa especializada em entrega de bebidas da Ambev, será estampada na meia do futebol profissional por R$ 11 milhões até o fim de 2025.

Além disso, a parceria inclui mais de R$ 5 milhões para a FlaTV. As verbas diretas entrarão nos cofres dos clubes e serão feitas em quatro parcelas: maio e agosto de 2024, e maio e agosto de 2025.

Também ficou acordado que a marca irá incentivar os esportes olímpicos do Flamengo com uma verba de R$ 10 milhões. O Conselho aprovou juntamente a exclusividade da Ambev na venda dos produtos tanto na Gávea, sede social do clube, quanto no centro de treinamento, Ninho do Urubu.

VEJA MAIS

Durante a reunião de decisão, foi discutida a necessidade de cuidado nas propagandas por conta do estímulo a bebidas alcoólicas. Proporcionalmente pelo valor final do contrato, o Mengão vai receber R$ 6,8 milhões do Zé Delivery pelo vínculo de abril a dezembro de 2024. Desta forma, a camisa rubro-negra na temporada está avaliada em R$ 240,1 milhões.

O patrocínio vai estrear no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, no dia 30, contra o Nova Iguaçu.

Confira os valores dos patrocínios na camisa do Flamengo:

Pixbet (master): R$ 85 milhões/ano

Adidas (fornecedor): R$ 69 milhões/ano

BRB (omoplata): R$ 25,2 milhões/ano

Mercado Livre (costas): R$ 21,5 milhões/ano

Kwai (manga): R$ 10 milhões

ABC (short): R$ 7,1 milhões

Assist card (barra traseira): R$ 8,5 milhões

Tim (número): R$ 7 milhões

Zé Delivery (meião): R$ 6,8 milhões/fim de 2024

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)