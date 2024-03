Times paraenses marcam presença em todas as finais da Copa Verde; confira

Os times paraenses são os grandes protagonistas da Copa Verde. Todas as 10 edições do torneio tiveram equipes do estado na final e, neste ano, não será diferente. Remo ou Paysandu vão disputar o título da competição regional, mantendo, assim, a tradição de uma equipe do Pará na decisão.

Ao todo, a Copa Verde reúne 24 equipes da região Norte e Centro-Oeste do Brasil, mas o Pará segue sendo o grande destaque da competição. O Paysandu é o maior campeão, com três títulos. Além de ser o maior vencedor, o Papão é o clube com maior participação em finais, são sete até o momento.

Das sete finais que participou, a equipe bicolor saiu vencedora em três ocasiões: 2016, 2018 e 2022. O Remo é o segundo time com mais finais, com três, e possui um título, conquistado em 2021.

Nas quartas de final, o Remo passou pelo Amazonas, após vencer a partida de ida por 2 a 1 e empata no jogo de volta por 2 a 2. Já o Papão se garantiu na semi após passar pelo Manaus. O time bicolor perdeu o primeiro jogo por a 1 a 0 e, em casa, marcou uma goleada de 4 a 1 para avançar na copa verde e manter o sonho do tetra vivo.

Assim, a primeira semifinal definida da Copa Verde é um Re-Pa, considerado o clássico mais disputado do mundo. Neste ano de 2024, foi realizado apenas um duelo entre as equipes.

Os jogos da semifinal da Copa Verde estão marcados para os dias 3 e 10 de abril. Remo e Paysandu disputam uma das vagas para a final e buscam mais um título para a coleção.

Finais da Copa Verde

2014: Brasília (campeão) x Paysandu

2015: Cuiabá (campeão) x Remo

2016: Paysandu (campeão) x Gama

2017: Luverdense (campeão) x Paysandu

2018: Paysandu (campeão) x Atlético Itapemirim

2019: Cuiabá (campeão) x Paysandu

2020: Brasiliense (campeão) x Remo

2021: Remo (campeão) x Vila Nova

2022: Paysandu (campeão) x Vila Nova

2023: Goiás (campeão) x Paysandu