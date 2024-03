Paysandu leva a melhor diante do Remo em confrontos da Copa Verde; veja os números

O Pará mais uma vez é protagonista na Copa Verde. Na edição 2024, Remo e Paysandu conseguiram chegar à semifinal da competição regional e um clube do Pará já está garantido na grande decisão. O clube alvicleste leva vantagem em confrontos decisivos pela Copa Verde diante dos azulinos.

Nas quartas de finais da Copa Verde, os paraenses eliminaram os clubes amazonenses, após duas partidas. O Remo deixou para atrás o Amazonas-AM, com uma vitória de 2 a 1, em Belém e um empate em 2 a 2 na Arena da Amazônia. Já o Paysandu eliminou o Manaus-AM, após derrota de 1 a 0, fora de casa e uma goleada por 4 a 1, na Curuzu, na capital paraense.

Com os dois times classificados para a semifinal, teremos dois clássicos para definir quem será o representante do Pará na decisão da Copa Verde 2024. Em 11 edições da competição regional, Leão x Papão já se enfrentaram seis vezes, com cinco classificações do Paysandu e apenas duas do Remo.

O Paysandu levou a melhor diante do Remo nas temporadas de 2014, 2016, 2019 e em 2023. Já o Remo passou pelo Paysandu nos anos de 2015 e 2021. O Paysandu tenta o tetracampeonato da Copa Verde. O Papão conquistou os títulos nos anos de 2016, 2018 e 2022. Já o Remo busca o bicampeonato da competição e levantou a taça na temporada de 2021.

Veja os confrontos entre Remo x Paysandu nas semifinais da Copa Verde

2014 – Papão classificado

Paysandu 1 x 0 Remo

Remo 0 x 0 Paysandu

2015 – Leão classificado

Paysandu 2 x 0 Remo

Remo 2 x 0 Paysandu

Pênaltis: Remo 5 x 4 Paysandu

2016 – Papão classificado

Paysandu 2 x 1 Remo

Remo 2 x 4 Paysandu

2019 – Papão classificado

Remo 0 x 0 Paysandu

Paysandu 3 x 1 Remo

2021 – Leão classificado

Paysandu 2 x 2 Remo

Remo 2 x 0 Paysandu

2023 – Papão classificado

Paysandu 0 x 1 Remo

Remo 1 x 2 Paysandu

Pênaltis: Paysandu 4 x 2 Remo