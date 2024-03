Eliminado pelo Paysandu, meia ex-Remo vai torcer pelo Leão no Re-Pa

O Paysandu eliminou com goleada o Manaus-AM pela Copa Verde 2024 e agora vai encarar o Remo nas semifinais da competição. No jogo de ida, o Papão perdeu por 1 a 0, mas no segundo jogo, a equipe bicolor não quis saber de conversa e atropelou o time adversário ao vencer por 4 a 1. Os gols da partida foram marcados por Nicolas (2x), João Vieira e Edinho para o Paysandu, Roney marcou para o Manaus.

Após a eliminação do Gavião para o Papão, ainda na beira do campo, o meia Adenílson, que passou pelo Remo em 2018 e que atualmente está no time manauara, disse que vai torcer para o Leão na fase semifinal da Copa Verde."Nunca tinha perdido para o Paysandu, sabemos da rivalidade que tem aqui. Meu coração é Leão e todo mundo sabe disso, vou estar torcendo para o Remo nesta fase final"

PASSAGEM PELO REMO

Quando atuou pelo Leão, o jogador participou de 13 jogos e marcou um gol. Na época, Adenílson foi titular nos quatro clássicos contra o Paysandu e não perdeu nenhum.

Adenilson foi campeão paraense pelo Remo em 2018 (Fábio Will / Remo)

E AGORA?

Fora da Copa Verde, o Manaus agora disputa apenas o Campeonato Amazonense e na sequência terá a Série D.