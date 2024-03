Hélio dos Anjos elogia Águia e diz respeitar o Remo, mas não temer

Com a classificação garantida para as semifinais da Copa Verde e do Parazão, o Paysandu terá uma sequência de jogos decisivos pela frente e com direito a Re-Pa. Na coletiva pós-jogo depois vencer o Manaus-AM por 4 a 1, o técnico Hélio dos Anjos falou sobre este momento chave para o Papão na temporada com elogio ao Águia e respeito ao Remo, o papel de Nicolas e apoio da torcida na Curuzu.

ÁGUIA

Pelo Parazão, o Papão vai encarar o Azulão na fase semifinal do estadual pelo segundo ano seguido. Em 2023, deu Águia. Ciente do desafio, o comandante bicolor entende que o time marabaense evoluiu bastante em relação ao confronto da 1ª fase. “Pra mim, nós vamos enfrentar a melhor equipe no momento do Campeonato Paraense. A evolução do Águia é muito grande. Agora é outra situação. Acompanhei na Copa do Brasil e contra o Caeté. Nós vamos ter que fazer um jogo ajustado e competitivo”, afirmou Hélio.

CLUBE DO REMO

Já pela Copa Verde, vai ter Re-Pa nas semifinais da competição regional. Apesar da evolução do Remo, o treinador do Papão garante que o Paysandu não tem medo ou temor, apenas respeito. “Com todo respeito, nós acompanhamos o crescimento, mas medo nós não temos, respeito vamos ter sempre. Na hora certa, vamos falar disso com os jogadores. No Paysandu, medo ou temor de clássico ninguém tem, porque o comandante não tem. Eu acho que o clássico é um momento maravilhoso, vai ganhar quem trabalhar mais”, enfatizou Hélio dos Anjos.

NICOLAS

Importante na vitória diante do Manaus, em que marcou dois gols, o atacante Nicolas no momento é o vice-artilheiro do Brasil com 11 gols. Para Hélio, o “Cavani da Amazônia” tem um diferencial. “Ele tem uma capacidade maior de retenção de bola na área do que vindo buscar ela no meio de campo. Dentro da grande área, se colocar ele como pivô, ele responde. O Nicolas é diferente. Nós que temos que construir o jogo para ele. A participação dele é importante para decidir o jogo. Pra mim, ele e o Edinho decidiram a partida”, ressaltou.

TORCIDA NO ESTÁDIO X TORCIDA NAS REDES SOCIAIS

Perguntado sobre o apoio da torcida, Hélio elogiou a Fiel que empurrou a equipe para a classificação e fez uma comparação com as redes sociais. “O que resolve é a nossa torcida aqui com 14 mil pessoas. Foi brincadeira a torcida do Paysandu nos dois a um. A torcida levou a gente quando todos pensavam que não conseguiríamos algo a mais. É para essas pessoas que devemos respeito e não em quem fica xingando nas redes sociais, isso não vai levar a lugar nenhum”, finalizou.