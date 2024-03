Clube do Remo consegue empate heroico com o Amazonas e avança à semifinal da Copa Verde

O Clube do Remo conquistou a classificação para a semifinal da Copa Verde, ao empatar com o Amazonas pelo placar de 2 a 2. A partida realizada na Arena da Amazônia teve gols de Ytalo e Sillas pelo Leão Azul. William Barbio marcou os dois do time da casa. Na próxima fase, o Leão Azul enfrenta o vencedor de Paysandu e Manaus, que jogam neste domingo (24), em Belém.

O jogo começou quente para o Amazonas, que se lançou ao ataque desde os primeiros minutos e não demorou para achar uma brecha letal, após um passe errado de Henrique, que tentava fazer a ligação direta com o ataque. Mas o erro de passe custou a bola e um gol. Alvariño recuperou, tocou para Diego Torres, que lançou por cima para Sassá. O centroavante entrou na área e tocou de cabeça para William Barbio, que surgiu sozinho pela esquerda e marcou o primeiro do Amazonas.

A partir daí, o Remo foi atrás de um espaço na defesa rival, o que dificilmente acontecia. Aos 26, Ligger completou um cruzamento na área, mas o cabeceio saiu fraco e o goleiro Edson Mardden só observou. Por outro lado, as tentativas do Amazonas realmente levaram perigo. Aos 28, Sassá quase ampliou após cabeceio venenoso, que tocou no travessão e seguiu para a linha de fundo.

Ainda no primeiro tempo o técnico Gustavo Morínigo fez a primeira mudança, tirando Henrique, que errou o passe que deu origem ao gol amazonense. Renato Alves foi para a vaga, mas as ações ofensivas continuavam prioritariamente no campo de defesa do Leão Azul. Aos 35 William Barbio resolveu aparecer de novo, completando cruzamento na pequena área, ampliando a vantagem do Amazonas para 2 a 0.

2º Tempo

Na etapa complementar, o Clube do Remo voltou com Ytalo no lugar de Ribamar e outra postura, que foi vista logo aos dois minutos, em cruzamento pela esquerda de Matheus Anjos. A bola aérea foi desviada e Ytalo completou para o gol, mas o assistente assinou o impedimento e invalidou o gol azulino. A entrada de Ytalo deixou o time mais aberto no setor ofensivo e as jogadas começaram a ser mais trabalhadas pelas laterais, sobretudo com Matheus Anjos, pela esquerda.

Foi na esquerda, inclusive, que o Remo fez mais um, desta vez não anulado. Aos 10, Matheus Anjos avançou na lateral e levantou bola na área. A redonda descansou nos pés de Ytalo, que ajeitou e chutou no canto, diminuindo o placar para 2 a 1, resultado que levava a decisão para as penalidades máximas e por pouco o Remo quase empata, novamente com Ytalo, em chute forte que passou perto da trave amazonense.

A primeira chegada do Amazonas no segundo tempo foi com Laércio, que substituiu Mantuan. Aos 20, o atacante correu pela direita e levantou bola na área para a defesa de Rangel. O Remo respondeu com novo ataque pelo meio-campo, numa troca de passe que alcançou Nathan na pequena área, mas a demora para o arremate facilitou o trabalho da defesa.

Com a pressão azulina, Luizinho Vieira reforçou a cabeça de área do Amazonas com Guilherme Xavier e Jorge Jiménez para tentar frear o ataque, que dominava o setor de defesa, obrigando o Amazonas a se fechar por completo. Numa escapada rápida aos 37, Sassá tentou finalizar o lançamento na área com uma bicicleta sem direção, deixando fácil para o goleiro azulino.

A partir dos 40 o Amazonas tentou a última reação, mas acabou pego de surpresa numa falha do sistema defensivo. Matheus Anjos achou Vidal na intermediária, que mandou um chute de longe, espalmado pelo goleiro Mardden. A sobre ficou para o Remo e Sillas finalizou com categoria, empatando a partida. Aos 45, Ezequiel cabeceou com perigo, mas também ficou pelo caminho. Nos minutos finais, o Clube do Remo se segurou como pôde e manteve o empate que decretou a classificação à semifinal da Copa Verde.

Ficha Técnica

Data: sábado (23)

Hora: 18h

Local: Arena da Amazônia, em ManausÁrbitro: Maguielson Lima Barbosa

Assistentes: Lehi Sousa Silva e Renato Gomes Tolentino

Quarto árbitro: Raimundo Jose Azevedo de Medeiros

Cartões Amarelos: Guilherme Mantuan, Edson Mardden, Rafael Tavares, Diego Torres, Jorge Jiménez (Amazonas) Nathan, Ligger (Remo)

Amazonas: Edson Mardden, Patric, Fabiano, Iván Alvariño, Renan Castro (Ezequiel), PH (Guilherme Xavier), Diego Torres, Rafael Tavares (Jorge Jiménez), William Barbio, Guilherme Mantuan (Laércio) (Jô), Sassá.

Técnico: Luizinho Vieira.

Clube do Remo: Marcelo Rangel, Thalys (Vidal), Ligger, Jonilson, Nathan (Bruno Bispo), Henrique (Renato Alves), Jaderson, Matheus Anjos, Sillas, Kelvin (Ronald) e Ribamar (Ytalo).

Técnico: Gustavo Morínigo.