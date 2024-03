Morínigo explica 1º tempo abaixo e cita a força do elenco: 'Mais uma vez foi importante'

Classificado para as semifinais da Copa Verde com um empate heroico, o Remo espera agora o resultado de Paysandu e Manaus-AM para saber qual equipe vai enfrentar. Neste segundo jogo das quartas de finais, o Leão sofreu para se classificar. Com um primeiro tempo ruim, quando levou dois gols e viu sua vantagem ir pro ralo, o time azulino soube reagir na segunda etapa, sendo uma equipe completamente diferente.

1º TEMPO INCOMUM

Na coletiva pós-jogo, o técnico Gustavo Morínigo explicou o que aconteceu para o primeiro tempo do Remo ser bem abaixo. “Acho que no início do primeiro tempo, aos 10 minutos, nós percebemos que alguns jogadores não estavam caprichando e precisávamos fazer algumas mudanças. Infelizmente não fizemos antes dos gols. Não fomos bem com a bola e nem trabalhamos bem ao finalizar. Então já pensamos mudar. Temos que reconhecer que enfrentamos um grande adversário, difícil para qualquer time e que trabalha bem. Cometemos erros pontuais e percebemos cedo que não estávamos bem no jogo”, afirmou.

O treinador azulino complementou que o Leão não conseguia trocar passes com consistência, mas que isso foi corrigido. “Não conseguimos manter a bola e dar mais de três toques, perdemos muito. Tínhamos Ribamar na frente e Sillas também. Lançávamos bastante. Ficamos em uma correria entre marcar e atacar. Não conseguimos pegar a bola e rolar ela. Apenas no final do primeiro tempo, nos últimos quinze minutos que a bola foi nossa”, ressaltou.

MENTAL

Para garantir a classificação, o Remo teve que buscar o empate no segundo tempo. A tarefa não era fácil já que estava perdendo por 2 a 0. “É um grupo muito bom, eles acreditam no que estamos propondo para eles. O trabalho mental é feito a todo dia e a todo o momento. Os jogadores que não estão entrando nós pedimos que falem e incentivem quem está em campo. Hoje o elenco mais uma vez foi importante”, analisou.

PRÓXIMO JOGO

Na quinta-feira (28), o Remo encara a Tuna pelo jogo de ida das semifinais do Parazão 2024. De acordo com o treinador remista, a recuperação para esta partida é a prioridade. “Agora temos que trabalhar no dia a dia e pensar na recuperação dos atletas, pois foi um jogo bastante físico igual ao anterior. Foi difícil para nós. Em toda partida buscamos a evolução e é isso que importa. Queremos ir jogo a jogo”, explicou.