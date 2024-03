Presidente do Remo sai do hospital após 12 dias internado com quadro de pneumonia

O presidente do Remo Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, recebeu alta no último final de semana, após ter passado 12 dias internado em um hospital, em Belém, para tratar de uma pneumonia. A informação foi confirmada pelo O Liberal junto à assessoria do mandatário azulino.

Tonhão, de 65 anos, deu entrada ao hospital com o quadro de pneumonia leve. O presidente azulino já estava doente, mas teve uma piora na terça-feira (12) e, devido ao histórico de saúde, permaneceu internado para tratamento especializado e acompanhamento mais próximo dos médicos.

Nesse período em que Tonhão esteve internado, o mandatário remista esteve acompanhando o Remo e exerceu suas atribuições, porém, de modo virtual. De acordo com a assessoria de comunicação do presidente, ele já está na ativa novamente no clube.

Tonhão foi eleito presidente do Remo em novembro do ano passado, após ter sido vice-presidente do clube na gestão de Fábio Bentes. Tonhão é o “homem do futebol” azulino ao lado de Sérgio Papellin, que acumula as funções de CEO e executivo de futebol do Leão Azul. Tonhão possui diversos serviços prestados ao Remo, como conselheiros, beneméritos e grandes beneméritos.