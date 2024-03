Virada, gol nos últimos minutos e clássico; veja os classificados para as semifinais da Copa Verde

A Copa Verde 2024 já conhece três, dos quatro semifinalista. Além do Remo que eliminou o Amazonas-AM e do Paysandu que passou pelo Manaus-AM, o Vila Nova também garantiu sua vaga na próxima fase ao empatar em 1 a 1 com o Goiás-GO.

O Vila havia vencido o primeiro jogo por 1 a 0, atuando em casa. Já no último domingo (24), a equipe alvirrubra empatou com o Goiás, seu rival, no clássico de Goiânia e avançou à semifinal. O Vila Nova é o único clube dos que ainda estão em disputa do título da Copa Verde, que ainda não levantou a taça da competição.

Assista aos gols de Goiás 1 x 1 Vila Nova

O outro semifinalista sai do confronto entre Cuiabá-MT x Brasiliense-DF. No jogo de ida, em Brasília (DF), o Dourado venceu o Brasiliense por 4 a 1 e conquistou uma boa vantagem para a partida de volta, que será na próxima quarta-feira (27), às 20h, na Arena Pantanal. O Cuiabá pode perder por dois gols de diferença que mesmo assim consegue a classificação. Já o Brasiliense precisa vencer por três gols de diferença para forçar a disputa de pênaltis ou quatro gols para conquistar a classificação de forma direta.

Semifinais da Copa Verde 2024

Remo x Paysandu

Vila Nova-GO x Cuiabá-MT ou Brasiliense-DF