O Pará venceu o Amazonas

Não foi fácil como um dia já ocorreu, mas Remo e Paysandu colocaram um ponto importante no momento do futebol do Norte, quando passaram por Manaus e Amazonas, respectivamente. O Remo parecia com a missão mais difícil, mas passou dentro de Manaus. O Paysandu, mesmo com a derrota em Manaus, era certa a volta por cima e a classificação. Quando paramos para avaliar se precisava ser com um certo sufoco, precisamos entender que é futebol e ninguém é mais bobo. O Remo jogou bem três tempos dos quatro e classificou. O Paysandu precisou de um tempo só, para se colocar em condição de classificar. Agora que venha o Re-Pa e muitas emoções.

O Leão se refez no intervalo

Como pode um time descer para o vestiário com vergonha do que produziu em campo e retornar como uma fera faminta? Só pode ser pela dura do treinador paraguaio no vestiário e claro, as mudanças que fez na equipe durante o segundo tempo. O Remo mantém o mesmo futebol horrível do primeiro tempo, voltaria para Belém com uma expectativa absurda de não classificar no Parazão. Mas não foi isso que ocorreu! Agora vamos nos perguntar, qual o Remo que o torcedor poderá esperar contra a Tuna Luso Brasileira na quinta-feira, no Mangueirão. Um time que mudou da água para o vinho e não foi só na disposição, não senhor. Jogou!

Paysandu anda confundindo o torcedor

Quando mais se exige do Paysandu, quando é criada a maior expectativa até o momento, o torcedor fica com um misto de contrariedade e alegria. Na Copa do Brasil foi assim, ontem pela Copa Verde, a alegria só veio, depois que o Manaus ficou com menos um. Claramente antes da bola rolar, todos sabiam que o Paysandu era melhor, que classificaria, mas não precisava colocar essa dúvida no torcedor. Não tem muito a ver com o trabalho em campo, mas muitos comemoraram pelo fato de o rival ter passado.

O Paysandu ainda não convenceu muita gente, mas ontem provou que tem time para brigar até na adversidade e que dentro da Curuzu é difícil bater o time do Hélio dos Anjos.

Apito final.

Remo busca 5 contratações, mesmo o treinador dizendo que não precisa de tudo isso. O paraguaio não pode cair no erro de apostar nos caras por estarem correndo por ele nesse momento. Não estão fazendo mais do que a obrigação em campo.

Com as dificuldades que teve contra o Manaus, o Paysandu precisa ficar de olho na Série B. Se bem que fica assim o pensamento, que esse grupo só joga quando quer. Quem sabe em se tratando de Série B e com a vitrine que é, os caras joguem todas com mais atenção.

Fica a expectativa agora, se Remo e Paysandu forem se enfrentar na decisão do Parazão, como vão misturar quatro clássicos em duas competições. Vai ser uma coisa de louco, representando, sim, duas finais. Mesmo sabendo que na Copa Verde não será final!

Uma bela semana!