Remo consegue vitórias na Justiça contra ex-jogadores; veja quem perdeu os processos

Se dentro de campo o Remo conquistou a classificação para as semifinais do Parazão e Copa Verde, fora dele o Leão também saiu vitorioso de ações judiciais. O departamento jurídico do Leão Azul conseguiu duas vitórias na Justiça Trabalhista, após ações dos ex-atacantes do clube Brenner e Rafael Silva. A informação foi confirmada ao O Liberal pelo advogado do clube André Serrão.

Sem mencionar valores, André Serrão informou que o Remo havia firmado um acordo com o jogador Brenner, que passou pelo Remo em 2022. Segundo o advogado, Breener ajuizou uma reclamação trabalhista questionando o não pagamento do FGTS, porém, no Tribunal Regional do Trabalho (TRT), reconheceu o pagamento do clube ao jogador e deu parecer improcedente ao atleta.

“O Clube do Remo e o atleta Brenner firmaram acordo extrajudicial, onde foram pagas ao atleta todas as parcelas devidas. Após ter recebido os valores, o atleta ajuizou Reclamação Trabalhista requerendo a condenação do Clube do Remo ao pagamento do FGTS, parcela que havia sido paga a ele na negociação. Diante disso, o TRT da 8ª Região reconheceu que a parcela já foi quitada, e julgou improcedente a ação, tanto na primeira instância, quanto na segunda instância”, disse.

Defesa elaborada pelo Departamento Jurídico do Leão Azul é formado por André Serrão, Albert Gabbay e Gustavo Fonseca.

Brenner foi decisivo no Parazão e ganhou a confiança e o carinho da torcida (Filipe Bispo / O Liberal)

Outra situação em que o Leão saiu vitorioso na justiça trabalhista foi na ação que o atacante Rafael Silva moveu contra o clube solicitando que a decisão de demissão por justa causa efetuada pelo Remo, após o jogador ser flagrado fumando na varanda de seu apartamento. Dias depois o jogador informou que fazia uso de um medicamento a base de Canabidiol, o oléo de CBD, para tratar de sintomas apresentados pela saúde mental, porém, vizinhos do atleta, afirmaram que o jogador estava utilizando cigarros de maconha. Segundo André Serrão, a decisão do TRT foi mantida a favor do Remo e o atleta não apresentou recurso da decisão.

“Com relação ao atleta Rafael Silva, no momento em que ocorreu a falta grave o Clube ainda propôs ao atleta uma rescisão por comum acordo, o que foi rejeitado pelo empresário do atleta. Foi então ajuizada Reclamação Trabalhista contra o Remo, com pedido de anulação da justa causa. Contudo, diante das provas contidas nos autos, e diante da própria confissão, a demissão por justa causa foi mantida pelo TRT, e o atleta não apresentou recurso contra a decisão, que já transitou em julgado”, falou, André Serrão.

Rafael Silva foi demitido por justa causa pelo Leão (Samara Miranda/Remo)

Rafael Silva chegou ao Remo em 2023 a pedido do então técnico Ricardo Catalá, com quem já havia jogado no Mirassol-SP. O atleta fez apenas uma partida com a camisa do Leão e não marcou gols com a camisa do clube.

Brenner jogou no Remo na temporada 2022. O jogador disputou ao todo 32 partidas com a camisa do Leão e marcou 11 gols, terminando como artilheiro do clube neste ano. Pelo Leão Brenner conquistou o título do Parazão. Atualmente o jogador defende o América-MG.