Após negociar retorno ao Remo, Brenner acerta com clube que vai disputar a Libertadores

O atacante Brenner, que chegou a negociar o retorno para o Remo, acertou a ida para o Sporting Cristal, clube do Peru que vai disputar a Libertadores de 2023. O jogador de 22 anos defendeu o Leão Azul neste ano. Pelo clube azulino, onde foi campeão paraense, Brenner foi a campo em 32 jogos e marcou 11 gols.

Brenner deixou o Remo após a eliminação precoce na Série C do Brasileiro - ainda na primeira fase. Com isso, o jogador acertou a ida para o Ituano, equipe da Série B do Brasileiro. Pelo clube de Itu (SP), Brenner marcou três gols, deu duas assistências em nove jogos e bateu na trave na luta pelo acesso.

No último mês de novembro, uma fonte interna da equipe de esportes de O Liberal revelou que o Remo sondou Brenner sobre uma possível volta. Porém, a alta pedida salarial do jogador, que ganhou mercado neste ano, assustou a diretoria do Leão.

De acordo com esta fonte, Brenner pediu quase quatro vezes mais do que recebia quando jogou no Remo. Além disso, o jogador solicitou um valor alto de luvas, uma prêmio pela assinatura de contrato, algo bastante recorrente em negociações do mundo do futebol.