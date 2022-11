Remo sonda Brenner, mas alta pedida salarial assusta diretoria azulina

Cogitado como um possível reforço para a temporada de 2023, o atacante Brenner tem estado cada vez mais distante do Remo nos últimos dias. O Leão entrou em contato com o jogador, que foi artilheiro azulino na última temporada, mas estava no Ituano na reta final da Série B, e sondou valores para uma proposta. No entanto, a pedida salarial do centroavante assustou a diretoria remista.

De acordo com uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal ligada ao clube azulino, Brenner pediu quase quatro vezes mais do que recebia quando jogava em Belém. Além disso, o jogador solicitou um valor alto de luvas, uma espécie de "prêmio" pela assinatura de contrato, muito comum nas negociações do mundo do futebol.

Após a sondagem, a diretoria remista avaliou que os valores estavam acima dos previstos para jogadores nesta temporada. Por conta disso, o retorno de Brenner a Belém parece mais difícil.

Artilharia e título

Brenner chegou ao Remo em janeiro de 2022 e logo assumiu a titularidade do Leão Azul. Com a camisa remista, o jogador atuou em 32 partidas e marcou 11 gols. Além disso, ele ajudou o Mais Querido na campanha do título paraense, conquistado em cima do maior rival, o Paysandu.

Após a eliminação azulina ainda na primeira fase da Série C, Brenner e Remo rescindiram o contrato em comum acordo. Em seguida, o jogador acertou a transferência para o Ituano, clube que disputou a Série B do Brasileirão. Pela equipe do interior paulista, Brenner atuou em nove partidas, marcando três gols e ajudou o time a terminar a Segundona na quinta posição.