Com volante paraguaio, relembre alguns jogadores estrangeiros que vestiram a camisa do Remo

O Remo oficializou nesta semana a contratação do volante Richard Franco, de 30 anos. O jogador é paraguaio e estava atuando no Náutico-PE na Série B deste ano. Ele foi o primeiro reforço confirmado pelo clube para a temporada 2023. O meio-campista não é o primeiro estrangeiro a jogar pelo Leão Azul. A equipe de O Liberal preparou uma lista de seis estrangeiros que vestiram a camisa azulina.

O historiador Orlando Ruffeil relembrou dois grandes goleiros importantes na história azulina, que não eram brasileiros.

Velez- Uruguai

“O goleiro Velez tinha o apelido de ‘Vaca Braba’, jogou no Remo nas décadas de 40 e 50. Antes do Dico, ele era o melhor goleiro da história do Remo, ele tinha como característica defender com uma mão só, possuía mãos grandes e foi um goleiro importantíssimo na história do clube. Morreu na década de 80 e foi enterrado com uma camisa da primeira torcida organizada do Remo, criada por mim, a ‘Sangue Azul’”, disse, Ruffeil.

François Thijn – Suriname

“O goleiro François veio na década de 60. Foi um grande goleiro, chegou a ser funcionário do clube e também foi técnico do Remo. Ele não teve grandiosidade no gol remista como Velez, Dico, Cimento, mas foi uma pessoa muito importante para a história do Remo. Ele vaio para o Brasil após excursão do clube paraense pelo Suriname. Na época o Remo precisou de um goleiro, ele estava por lá, jogou com a camisa do Remo, os dirigentes gostaram e trouxeram ele para Belém. Atuou por uma década no clube”, falou, Orlando Ruffeil.

François Thijm ( segundo da esquerda para direita) faleceu em 2015 aos 71 anos (Antônio Silva / Arquivo OLiberal)

Frontini – Argentina

O atacante Carlos Esteban Frontini foi contratado pelo Leão em um momento complicado do clube, quando estava na disputa da Série D. Foram poucas partidas com a camisa azulina e sem gols. Atualmente Frontini é executivo de futebol.

Frontini em jogo contra o Vila Aurora-MT pela Série D (Marcelo Seabra / Arquivo O Liberal)

Juan Sosa – Uruguai

O jogador chegou ao Remo na temporada de 2012. O lateral-direito estava no Audax Rio-RJ antes de atuar em Belém, mas não permaneceu no Leão por muito tempo e encerrou seu vínculo com clube na mesma temporada. Atualmente está com 36 anos e defende o Pérolas Negras-RJ.

Juan Sosa treinando no Baenão (Marcelo Seabra / Arquivo O Liberal)

Nano Krieger – Argentina

O argentino Nano Krieger foi contratado pelo Remo em 2017 e teve como técnico Josué Teixeira, atualmente na Tuna. Mas ele não chegou ao Leão a pedido do treinador, veio como aposta, já que teve destaque nas categorias de base do Boca Juiniors, da Argentina. Pelo Remo foram cinco jogos e apenas um gol. O atleta reclamou como foi dispensado pelo clube, que, segundo Nano, foi através de mensagem pelo aplicativo WhatsApp. Nano está com 27 anos e joga pelo Oriental, de Portugal.

Nano Krieger fez poucos jogos pelo Leão em 2017 (Akira Onuma / Arquivo O Liberal)

Echeverria – Paraguai

O último estrangeiro a atuar no Leão foi o paraguaio Echeverría, na temporada 2019. O jogador chegou ao Remo como “grande nome” para alavancar o projeto sócio-torcedor do clube, mas não vingou. O atacante realizou nove partidas pelo Remo e balançou as redes três vezes. Após acordo com a diretoria, deixou o clube. Nesta temporada atuou pelo Cascavel-PR e está com 33 anos.