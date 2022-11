Remo anuncia o volante paraguaio Richard Franco, primeira contratação para 2023

O Remo anunciou a primeira contratação para a temporada 2023. É o volante paraguaio Richard Franco, de 30 anos, que é natural de Hernandarias, no Paraguai. O jogador disputou a Série B do Brasileirão deste ano pelo Náutico. De acordo com o próprio Leão Azul, o volante chega a Belém em dezembro para o início da pré-temporada.

Richard Franco também já passou por clubes como o General Caballero e Sol de América, ambos do Paraguai, CSA e Avaí. O primeiro reforço da era Thiago Gasparino no Baenão já deu as primeiras palavras como contratado do Leão ao site oficial do Remo:

"A expectativa é grande para vestir a camisa do Clube do Remo, time grande e com uma torcida fantástica. Espero dar o meu melhor a cada jogo e ajudar o Rei da Amazônia a conquistar os objetivos na temporada", disse Richard.

Pelas redes sociais, Richard Franco se despediu do Náutico nesta quinta-feira (10). Pelo clube, que foi rebaixado à Série C e será um dos adversários do Remo no torneio, o volante fez 46 jogos, marcou quatro gols e deu cinco assistências.

“Eternamente agradecido com o clube que me abriu as portas e com a torcida apaixonada. Desejo sempre o melhor para o clube e que volte para onde nunca deveria ter saído. Infelizmente, não conseguimos nosso objetivo.Tivemos pequenos inconvenientes e os pequenos detalhes sempre fazem a diferença. Obrigado por tudo”, postou nos stories do Instagram.

Ficha técnica

Nome: Richard Dario Franco Escobar

Data de nascimento: 16/07/1992 (30 anos)

Naturalidade: Hernandarias, Paraguai

Posição: volante

Altura: 1.85 m

Clubes onde jogou: General Caballero-PAR, Sol de América-PAR, CSA, Avaí e Náutico.