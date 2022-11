Remo faz teaser de possível nova contratação com bandeira do Paraguai e comidas paraenses; veja

O Remo divulgou no Twitter uma imagem que deixou os torcedores curiosos e na expectativa de uma possível contratação. Na postagem estão reunidas as imagens da bandeira do Paraguai, de um passaporte e de comidas típicas do Pará e do país vizinho.

O clube ainda não divulgou a que o tweet faz referência, mas, nos comentários os torcedores já começaram as especulações e brincadeiras, citando o retorno do meia Echeverría, que esteve no clube em 2019, ou ainda a vinda do campeão brasileiro e da Libertadores com o Palmeiras Gustavo Gómez.