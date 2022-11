Saiba como joga o volante Richard Franco, reforço do Remo para 2023; vídeo

Como informado pela equipe de O Liberal, o volante Richard Franco foi anunciado como o primeiro reforço do Remo para 2023. O jogador, de 30 anos, chega para as disputas do Campeonato Paraense, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro Série C e Copa Verde.

Apesar do posicionamento de origem dar margem para imaginar que Richard chega para ser um reforço defensivo, o paraguaio se destaca na verdade por ser um elemento surpresa no ataque das equipes em que joga. Não à toa acumulou quatro gols e cinco assistências pelo Náutico, na Série B deste ano.

Veja lances do jogador com a camisa do Alvirrubro nesta temporada, e saiba o que o Remo deve ganhar com a vinda de Richard. Vale lembrar, o paraguaio também é o primeiro reforço da era Thiago Gasparino no Leão.