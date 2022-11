Volante Anderson Uchôa renova contrato com o Remo para a temporada 2023

O volante Anderson Uchôa renovou contrato com o Remo para 2023. O novo acordo foi anunciado pelo clube no começo da tarde desta sexta-feira (11), em nota postada no site oficial azulino. O jogador está de férias e retorna a Belém em dezembro, quando será iniciada a pré-temporada sob o comando do técnico Marcelo Cabo. A estreia no Parazão 2023 deve ocorrer no dia 22 de janeiro.

Uchôa vai para a sua terceira temporada no Baenão, a quarta no futebol paraense. Ele tem 31 anos e já disputou 80 jogos com a camisa azulina. Neste período, marcou seis gols e conquistou dois títulos: um Parazão e uma Copa Verde. Ele ainda possui o retrospecto de nunca ter perdido um clássico Re-Pa.

"Como já falei outras vezes, gosto muito do Clube do Remo, criei uma indentificação muito grande com o Remo e com os torcedores também. Agradeço o carinho e respeito de todos desde que cheguei aqui. O Clube tem hoje uma estrutura que oferece todo o suporte e trabalho que precisamos. Estou muito feliz e motivado para o ano de 2023 para ajudar nos objetivos. Vamo em frente. Trabalho, foco, força de vontade não irão faltar ", disse.

Já conhecido do torcedor do Leão, Anderson Uchôa desembarcou no Pará em 2020 para defender o Paysandu, mas "atravessou" para o Remo ao fim da temporada, quando a equipe azul-marinho havia conquistado o acesso à Série B.

Antes de chegar ao Pará, Uchôa vestiu as camisas de Cruzeiro, Cabofriense, Villa Nova-MG, Ipatinga, Avaí, Criciúma, Red Bul Bragantino, Paraná Clube, Fortaleza e Ferroviária-SP.