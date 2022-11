Projeção coloca Remo à frente do Paysandu em ranking de clubes da CBF de 2022

Uma projeção do ranking nacional de clubes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aponta que o Remo terminará a temporada de 2022 na frente do Paysandu. Apesar do fracasso azulino na Série C deste ano, a tendência é que a entidade que controla o futebol no país coloque o Leão Azul cinco posições à frente do maior rival na classificação dos melhores clubes do país.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Segundo uma projeção independente feita pelo engenheiro civil e especialista em Cálculo Estrutural Alexandro Andrade, o Remo é o 38º no ranking, com 3.424 pontos conquistados. O Mais Querido subiria quatro posições em relação à classificação divulgada no final de 2021. Já o Papão está com 3.054 pontos, na 43ª posição, três a menos do que no ano passado.

Vale destacar que o ranking nacional de clubes da CBF será oficialmente divulgado apenas no mês de dezembro, após o final de todas as competições organizadas pela entidade.

VEJA MAIS

Como funciona o ranking

A entidade leva em consideração o desempenho nas competições nacionais nos últimos quatro anos, de forma decrescente. Ou seja, o ano de 2022 tem mais "peso" do que o ano de 2019, por exemplo.

Essa metodologia "favorece" o Remo no ranking. Nas três últimas temporadas - que valem mais pontos - o Remo conquistou o vice-campeonato da Série C e esteve na Série B, que tem um "peso" maior em relação à Terceirona.

Neste ano, por mais que o Remo tenha tido uma campanha inferior a do Paysandu na Série C do Brasileirão, o Leão Azul atingiu a terceira fase da Copa do Brasil, enquanto o Papão ficou na segunda fase. A competição nacional é uma das que mais gera pontos para a classificação.

Na temporada que vem, ambas as equipes poderão pontuar ainda mais no ranking da CBF por meio de competições nacionais. Leão e Papão disputarão a Série C do Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Vale lembrar que, se vencer a Copa Verde de 2022, o Bicola entrará diretamente na terceira fase da Copa do Brasil.