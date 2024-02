Artilheiro e campeão no Remo, atacante fecha com adversário do Paysandu na Série B

Os estaduais já começaram e os clubes buscam reforçar suas equipes, não só para os campeonatos estaduais, mas também as competições regionais e nacionais. Campeão com o Remo e artilheiro do clube azulino em 2022, o atacante Brenner acertou com o América-MG nesta semana e vai enfrentar o Paysandu no Campeonato Brasileiro da Série B.

Aos 29 anos, Brenner possui rodagem pelo futebol brasileiro e internacional. O jogador teve passagens pelo Juventude-RS, Inter-RS, Botafogo-RJ, Avaí-SC, Goiás-GO e Ituano-SP. Fora do país jogou pelo Bangkonk United, da Tailândia, no Fagiano Okayama, do Japão e por último defendeu o Sporting Cristal, do Peru, onde realizou 45 jogos e marcou 15 gols.

Brenner defendeu as cores do Remo na temporada 2022 e chegou ao Leão como a principal referência de gols na equipe. Com a camisa azulina foram 32 partidas disputadas e 11 gols marcados, fechando a sua passagem pelo clube remista como o artilheiro da temporada. Brenner também foi campeão paraense com o Remo, em cima do Paysandu, na Curuzu. Nesta temporada o atacante pode reencontrar o Paysandu, dessa vez na Série B do Brasileirão.

No América-MG, Brenner tenta se reencontrar no retorno ao Brasil. A equipe mineira caiu para a Série B no ano passado e tem como principal objetivo na temporada retornar à elite do futebol brasileiro. O Coelho é líder do seu grupo no estadual com 7 pontos e segue invicto na competição.