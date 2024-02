Cotado no Paysandu, meia Matheus Anjos é anunciado pelo Clube do Remo; confira

O Clube do Remo anunciou a contratação do meia Matheus Anjos, de 25 anos. O jogador tem passagem recente pelo ABC-RN, onde disputou a Série B do Campeonato Brasileiro. O atleta deve desembarcar em Belém nos próximos dias para se juntar ao grupo comandado pelo técnico Ricardo Catalá.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

De acordo com as informações divulgadas na tarde desta segunda-feira, Matheus chega como reforço para as disputas do Parazão, Copa do Brasil, Copa Verde e Campeonato Brasileiro da Série C. O novo contratado azulino tem no currículo passagens por clubes como Athletico Paranaense, Guarani, Paraná, Botafogo-SP, Ponte Preta e ABC.

Pelo clube potiguar, Matheus teve uma temporada movimentada. Foram 34 partidas, 26 delas pela Série B, cinco pelo estadual, dois jogos na Copa do Nordeste e um na Copa do Brasil. O jogador ainda deixou cinco gols anotados. Um ano antes, quando defendia a Ponte Preta, Matheus foi treinado pelo técnico Hélio dos Anjos, que, num passado recente demonstrou a intenção de tê-lo no elenco bicolor.

O jogador deve chegar em Belém nos próximos dias para realização de exames médicos, regularização na CBF e assinatura de contrato. No elenco azulino, Matheus fará companhia a outros atletas de meio-campo, como Camilo, Pavani, Marco Antônio e Felipinho, da base.