Atacante Rafael Silva é demitido do Remo após ser flagrado supostamente fumando maconha

O Remo decidiu rescindir o contrato do atacante Rafael Silva por justa causa. O clube divulgou uma nota sobre o tema, na noite desta quinta-feira (6), nas redes sociais e no site oficial. Com efeito imediato, o atleta já não faz parte do elenco azulino e, com isso, não vai estar na partida contra o Operário-PR, na segunda-feira (10), às 20h30, no Estádio Baenão. O atleta viralizou nos últimos dias, após aparecer em um vídeo em que supostamente fuma maconha.

Depois da repercussão, o jogador fez um comunicado oficial, em que afirmou usar o medicamento 'Pangaia CBD', que é à base de cannabis. Segundo Rafael, o remédio natural foi receitado por um acompanhamento médico externo ao Remo.

A expectativa era justamente pela rescisão contratual do jogador. Porém, por Rafael Silva ainda se recuperar de uma lesão grau II na coxa, à princípio, parecia que o Remo iria esperar a recuperação do jogador, para anunciar a saída. No entanto, o clube não tempo em desligar o jogador, após análise do departamento jurídico.

Com a camisa do Remo, Rafael Silva fez apenas uma partida, no empate em 1 a 1 com o Figueirense, no dia 24 de junho. O jogador até chegou a ser titular, porém, se contundiu e não entrou em campo novamente pelo Leão.

Confira a nota divulgada pelo Remo

O Clube do Remo comunica a decisão de rescindir por justa causa o contrato de trabalho do atleta Rafael Silva.

Com isso, o atleta não faz mais parte do elenco azulino que se prepara para o jogo diante do Operário-PR na próxima segunda, no Banpará Baenão.