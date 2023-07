Remo tem cinco desfalques para a partida contra o Operário-PR, pela Série C

Enquanto a diretoria do Remo lida com a polêmica em torno do atacante Rafael Silva, os jogadores e comissão técnica focam no duelo contra o Operário-PR. Para a partida, que ocorre na segunda-feira (10), às 20h30, no Estádio Baenão, o Leão tem cinco desfalques garantidos.

VEJA MAIS

Suspensos

No empate sem gols contra o Floresta, o técnico do Remo, Ricardo Catalá, ganhou duas ausências por conta do terceiro cartão amarelo. São eles o goleiro Vinícius e o atacante Pedro Vitor. Ambos voltam para o clássico Re-Pa, do dia 17 de julho, no Mangueirão.

Machucados

Como informado pela equipe de esportes de O Liberal, o Remo tem mais dois desfalques que não só perderão o próximo jogo, como também o clássico: o meia Galdezani e o atacante Rafael Silva. O meia foi operado no joelho para corrigir um problema no menisco, enquanto Rafael está com uma lesão de grau II na musculatura posterior da coxa direita.

Além disso, segundo fontes de O Liberal, o técnico Ricardo Catalá sequer pensa em voltar a ter Rafael Silva às ordens, após a polêmica pelo uso de maconha. De acordo com o jogador, o remédio foi receitado em um acompanhamento médico externo ao clube, devido aos problemas que enfrenta contra depressão e ansiedade.

Acompanhe Remo x Operário-PR na segunda-feira (10), às 20h30, pelo Lance a Lance em OLiberal.com.