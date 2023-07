Remo: Após polêmica, Rafael Silva afirma usar medicamento à base de cannabis; veja a nota

O atacante do Remo Rafael Silva, que viralizou nos últimos dias com um vídeo em que supostamente fuma maconha, se pronunciou pela primeira vez sobre o caso, nesta quarta-feira (5). De acordo com o jogador, que tem 28 anos, ele utiliza um medicamento natural à base de cannabis.

A causa do uso do remédio, segundo o próprio atleta, é que ele sofre com doenças psiquiátricas, como a depressão e a ansiedade. Com o diagnóstico, Rafael Silva afirma que teve a substância 'Pangaia CBD' receitada em um acompanhamento médico externo ao Remo.

Atualmente, Rafael Silva se recupera de uma lesão grau II na coxa e o retorno aos gramados tende a ocorrer somente no início do mês de agosto. Até o momento, Rafael fez apenas uma partida com a camisa do Remo, no empate em 1 a 1 com o Figueirense, no Mangueirão, no dia 24 de junho.

Uma fonte interna do clube azulino repassou à equipe de esportes de O Liberal que o departamento jurídico analisa o caso de Rafael Silva. À princípio, o jogador deve ser afastado e, após a recuperação, a rescisão contratual pode ser formalizada.

