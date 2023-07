Recém-chegado ao Remo, Rafael Silva é diagnosticado com lesão na coxa e só deve voltar em agosto

O atacante Rafael Silva, recém-contratado pelo Remo, está no departamento médico do clube. De acordo com o boletim médico azulino - divulgado no último domingo (2), antes da partida contra o Floresta-CE, pela Série C - o jogador tem uma lesão de grau II na musculatura posterior da coxa direita. A expectativa, no entanto, é que o atleta fique algumas semanas afastado das atividades de campo.

Sobre a lesão, o Núcleo de Esportes de O Liberal entrou em contato com o ortopedista Jean Klay, médico do clube. Questionado sobre o período de recuperação do atleta, o especialista preferiu não determinar um tempo de retorno. Segundo ele, "tudo depende da evolução" de cada jogador.

Vale destacar que o posicionamento de Jean Klay é condizente com uma nova diretriz do departamento médico azulino. Desde o início do mês passado, o Remo parou de estimar o tempo de recuperação de atletas lesionados.

No entanto, segundo fontes consultadas pela reportagem, Rafael Silva só deve voltar a ficar apto para jogo em agosto. Para lesões desta natureza, o tempo médio de recuperação é de 4 a 6 semanas. Portanto, o jogador só deve ficar à disposição da comissão técnica entre os dias 29 de julho e 12 de agosto.

Rafael Silva no Remo

O atacante de 28 anos foi anunciado pelo Leão Azul no dia 9 de junho. O atleta atuou no primeiro semestre de 2023 pelo ABC-RN, clube que disputa a Série B do Brasileirão.

Nas primeiras semanas no Baenão, o jogador apenas realizou treinos de recuperação física. A primeira partida com a camisa azulina - e única, até então - foi no dia 26 de junho, contra o Figueirense-SC, em no Mangueirão. Rafael atuou como titular, disputou 81 minutos, e não marcou gols.