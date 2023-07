Com paus e pedras, torcidas organizadas de Remo e Paysandu brigam em Ananindeua; vídeo

Torcedores organizados do Remo e do Paysandu entraram em confronto na noite de ontem (2), na Rua Oswaldo Cruz, no bairro Águas Lindas, em Ananindeua, por volta das 21h, após o jogo entre Floresta-CE x Remo, pela Série C.Policiais Militares do 30º Batalhão realizaram rondas próximo do local e foram avisados por populares sobre o confronto entre torcidas organizadas. Muitos fugiram com a chegada da PM, porém, nove foram presos, porém, todos vestiam camisas de uma organizada do Paysandu e os suspeitos encaminhados para a delegacia de Ananindeua.

Alguns torcedores machucados buscaram atendimento na unidade de saúde do bairro da Águas Lindas, mas foram encaminhadas para o Hospital Metropolitano. O vídeo circula nas redes sociais e aplicativos de mensagens. É possível identifica um torcedor caído na rua e vários outros no meio da pancadaria.

Vale lembrar que Paysandu x Remo se enfrentam no próximo 17 julho, no Mangueirão, em Belém, pela 13ª rodada do campeonato Brasileiro da Série C, porém, a partida, até o momento, terá apenas o público liberado para mulheres e crianças, já que o mando do jogo é do Paysandu e o clube alviceleste foi punido por dois jogos, após torcedores atirarem bombas contra a torcida do Operário-PR, em jogo desta Série C. Nesse mesmo ano, o Paysandu já cumpriu dois jogos de portões fechados, por uma confusão envolvendo uma organizada do clube, em jogo diante do Figueirense-SC, em Santa Catarina (SC).

Veja a lista de suspeitos presos

Luis Fernando Abreu dos Santos - 21 anos

Augusto Cesar Lima dos Santos – 22 anos

Hudson Hugo de Almeida Saraiva – 32 anos

Leandro Prestes Figueiredo – 27 anos

Daniel Dias Velasco – 25 anos

Thiago Gomes Dias - 25 anos

Renato Rangel Nascimento de Lima – 31 anos

Gilmar Conceição da Costa – 41 anos

José Oliveira Ferreira Junior – 36 anos