Corinthians lamenta morte de torcedor em Belém no jogo contra o Remo no Mangueirão

O torcedor do Corinthians Rafael Merenciano morreu na noite de ontem, nos arredores do Estádio Mangueirão, onde Remo x Corinthians se enfrentaram pela Copa do Brasil. Ele foi atingido por artefatos explosivos na pista do BRT. O Corinthians, através de seu perfil oficial no Twitter, lamentou a morte do torcedor, que viajou de São Paulo a Belém para acompanhar a equipe.

“O Corinthians lamenta profundamente o falecimento de Rafael Merenciano, torcedor atingido por artefato explosivo nesta quarta-feira. O clube reafirma que o futebol é um ambiente de paz e repudia todo tipo de violência. Solidariedade aos familiares e amigos de Rafael”, publicou.

