Morre torcedor do Corinthians ferido em confusão nos arredores do Mangueirão; torcida lamenta

Um perfil de torcedores do Corinthians, nas redes sociais, publicou nesta quinta-feira, 13, uma nota de pesar informando o falecimento de Rafael Merenciano, diretor do grupo, após ter sido ferido durante as agressões que aconteceram nos arredores do estádio do Mangueirão, na noite de quarta-feira, em Belém.

Ele foi uma das pessoas atingidas durante a briga generalizada, na qual torcedores relatam ter havido de troca de tiros e arremesso de artefatos explosivos. A própria Polícia Militar do Pará (PM) chegou a confirmar, em nota, que dois torcedores foram atingidos por explosivo. Ambos foram socorridos e levados ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua e que “faz buscas para identificar e prender os suspeitos de terem atirado um rojão, que acabou atingindo dois torcedores do Corinthians".

Na publicação da página 'C.D. Pavilhão 9', a torcida do Corinthians agradece agradece "por tudo que [Rafael Merenciano] fez em prol do Bloco e Torcida Pavilhão Nove", além de prestar condolências aos familiares da vítima. Outras postagens em redes sociais também lamentam a morte do torcedor.