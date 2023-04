Torcedores do Remo com ingresso são barrados no Mangueirão antes de partida contra o Coritnhians

Torcedores do Remo alegaram que foram impedidos de entrar no estádio do Mangueirão, na noite desta quarta-feira (12), para assistir a partida entre a equipe azulina e o Corinthians, pela terceira fase da Copa do Brasil. Segundo os remistas, várias pessoas que compraram ingressos para o jogo teriam sido barradas por agentes da Polícia Militar e da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel).

O caso foi registrado em vídeos, que circulam as redes sociais. Em um deles, dezenas de torcedores seguram ingressos nas mãos, pedindo a entrada no estádio. Veja:

O Núcleo de Esportes de O Liberal entrou em contato com a Polícia Militar e a Seel sobre o caso e aguarda retorno.