Com pedras e rojões, torcedores do Remo e do Paysandu brigam em Belém; vídeo

Hoje é dia de Re-Pa no Baenão, apenas com a torcida do Remo, mas, em Belém, o clima é de tensão. Brigas entre “torcedores” foram registradas no bairro da Pedreira. Pedras, pedaços de madeira e rojões foram usados no confronto registrado nesta tarde.

O clássico Re-Pa de hoje é com o mando de campo do Remo, e, por determinação dos órgãos de segurança, é de torcida única. A partida de ida da final do Parazão ocorre às 18h e terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.