Polícia Civil prende suspeito envolvido na morte de torcedor do Corinthians em Belém; vídeo

Um dos suspeitos da morte de Rafael de Moura Merenciano — torcedor do Corinthians atingido por um rojão durante uma partida do time paulista contra o Remo, em Belém — foi preso em Maceió (AL). A informação foi confirmada pela Polícia Civil do Pará, na tarde desta quarta-feira (10). As investigações estão em curso. A corporação detalhou o crime e as investigações que levaram à prisão de Patrick Luiz Dias da Costa em uma entrevista coletiva. O suspeito integra a torcida organizada Terror Bicolor, do Paysandu.

Rafael foi uma das pessoas atingidas durante a briga generalizada, na qual torcedores relatam ter havido de troca de tiros e arremesso de artefatos explosivos, na noite do dia 12 de abril deste ano. A própria Polícia Militar do Pará (PM) chegou a confirmar, em nota, que dois torcedores foram atingidos por explosivo. Ambos foram socorridos e levados ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua. O outro torcedor teve alta.

O torcedor corinthiano não seria um alvo específico. Patrick atirou os rojões (que estavam modificados para se tornarem mais potentes e letais) de forma aleatória. Tudo seria uma vingança porque a torcida do Paysandu teria sido hostilizada durante uma partida do time bicolar contra o Corinthians em São Paulo. O suspeito confessou o crime após ter sido identificado 48 horas após o fato. Porém, fugiu para Maceió (AL) onde esteve escondido desde então. Ele deverá ser recambiado para o sistema prisional paraense posteriormente.