Torcedor paraense agredido por organizada do Joinville acorda do coma e sofre com sequelas

Quase um mês após sofrer agressões com uma barra de ferro na cabeça, por parte de integrantes de uma torcida uniformizada do clube de futebol Joinville, o paraense Welligton Gleidson, de 28 anos, acordou do coma e vive um momento difícil em um hospital de Joinville (SC). A tia de Wellington conversou com a equipe de O Liberal e relatou as dificuldades, medo, descaso, racismo e xenofobia nesse período em que acompanha o sobrinho no hospital.

Foram 26 dias em coma até o despertar de Wellington. O paraense estava de folga e decidiu ir a uma conveniência, local que acolhe os paraenses que foram para Santa Catarina (SC), a procura de trabalho. Neste dia Paysandu x Remo jogavam em Belém e teria uma transmissão da partida no local. Foi quando membros de uma uniformizada do Joinville invadiram o local e agrediram várias pessoas, Wellington Gleidson foi atingido por uma barra de ferro na cabeça e ficou em coma.

Nesse período ele recebeu os cuidados de sua tia, Francinete Souza, de 44 anos e da sua esposa, Adriely Rodrigues, que está grávida. Os pais de Wellington receberam ajuda de amigos e saíram do bairro do Jurunas, em Belém, para acompanhar o filho. Francinete falou sobre o estado de saúde do sobrinho, que ficou com sequelas.

“É um sentimento bom, estávamos esperando 26 dias e ele acordar, é a sensação de uma etapa cumprida, porém, ainda é um caso grave, mas ele já está acordado, se comunicando, mas ainda está no hospital. Ele passa por exames periodicamente, na parte motora ele ficou com sequela do lado esquerdo e realiza fisioterapia. Agora o Wellington vai entrar com processo neurológico, pois ele não tem coordenação, possui dificuldade na visão e não temos certeza do dia em que ele receberá alta”, disse.

Sensação de impotência

A família de Wellington não recebeu assistência de ninguém e Franciete reclama da falta de empatia e cita que sofre descriminação por ser do Norte do país.

“Estão fazendo muito pouco caso do ocorrido, não somos da cidade e sofremos discriminação. Não temos acompanhamento da prefeitura, advogados e nenhuma pessoa das autoridades de Joinville me procuraram para saber sobre o caso. Hoje só tenho o apoio dos médicos que cuidam dele. Por sermos do Norte e viver em Joinville não é bem aceito. Existe também o racismo”, contou.

A luta é diária e precisam de ajuda

Os familiares revezam para permanecer ao lado de Wellington no hospital e recebem apoio de paraenses que moram em Joinville e também de Belém.

“Estou revezando com os pais e a esposa dele, agora que ele já está acordado, é necessário ter alguém como acompanhante. Estamos recebendo ajuda de alguns amigos paraenses que moram aqui, as dificuldades são grandes, fiquei sem trabalhar para cuidar dele e ajudar nessa situação, estamos conseguindo manter, levando da forma que dá, não é fácil, o custo de vida aqui é caro”, contou.

PIX

As doações podem ser feitas através das chaves pix: 47991171545 e 21964662585 – Adriely Rodrigues (esposa de Wellington) e também Francinete Souza (tia de Wellington)

Polícia Civil

A equipe de O Liberal entrou em contato com a Polícia Civil de Joinville, mas até o momento não obteve contato.