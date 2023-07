Técnico do Remo se diz ‘frustrado’ com o empate contra o Floresta-CE, pela Série C; veja os motivos

O técnico do Remo, Ricardo Catalá, disse que saiu de campo frustrado com o empate em 0 a 0 contra o Floresta-CE, pela 11ª rodada da Série C. O treinador explica que o sentimento negativo é acentuado pelo fato de, na opinião dele, a equipe azulina ter acumulado as melhores chances de abrir o placar.

"Acho que fizemos um jogo 'ok'. Não fizemos um bom jogo, mas não jogamos mal. Acho que tivemos as melhores chances, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Pontuar é sempre importante, mas diante do nosso objetivo, que é a classificação, saímos de campo frustrados. Perder chances como as de hoje, contra o lanterna do campeonato, que vem de troca de treinador, pesa muito", disse.

O empate sem gols manteve inalterada a posição do Remo no campeonato. O Leão está na 13ª colocação, com 13 pontos conquistados. A distância azulina para as duas pontas da tabela é parecida. Do Z-4, o Time de Periçá está dois pontos acima. Já do G-8, o espaço é de três pontos.

O próximo compromisso azulino na Série C será na segunda-feira (9), às 20h30, contra o Operário-PR, no estádio Baenão, em Belém. A partida será válida pela 12ª rodada do campeonato e terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.