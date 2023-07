Remo empata com o Floresta-CE fora de casa e desacelera na perseguição ao G-8 da Série C

O Remo empatou com o Floresta-CE em 0 a 0, fora de casa, e desacelerou na briga por uma vaga no G-8 da Série C. Durante a partida, o Leão teve as chances mais claras de abrir o placar, mas caiu de rendimento na reta final de jogo e precisou se esforçar para garantir mais um ponto na tabela de classificação.

O resultado, inclusive, manteve inalterada a posição do Remo no campeonato. O Leão está na 13ª colocação, com 13 pontos conquistados. A distância azulina para as duas pontas da tabela é parecida. Do Z-4, o Time de Periçá está dois pontos acima. Já do G-8, o espaço é de três pontos.

O próximo compromisso azulino na Série C será na segunda-feira (9), às 20h30, contra o Operário-PR, no estádio Baenão, em Belém. A partida será válida pela 12ª rodada do campeonato.

Primeiro tempo

O primeiro tempo no estádio Presidente Vargas foi de poucas emoções, mas bastante equilibrado. O Remo teve as principais chances de gol, enquanto o Floresta agredia mais em jogadas de bola parada. Apesar disso, ambas as equipes não fizeram um jogo mais vertical, pouco entrando na área adversária.

O Remo tinha as principais oportunidades de abrir o placar pelo lado direito. Marcelo, Lucas Mendes e Pedro Vitor triangulavam pelo setor e alimentavam os atacantes - Fabinho e Muriqui - que brigavam com os zagueiros dentro da área. O camisa 77, inclusive, teve a chance mais clara de gol, aos 7 minutos, quando cabeceou na trave o cruzamento de Lucas Mendes.

O Floresta, por sua vez, tinha na bola parada a principal arma ofensiva. Nos primeiros minutos de jogo, o time cearense até exerceu certa pressão, obrigando Vinícius a realizar boas defesas. No entanto, com o passar do jogo, a equipe da casa precisou reduzir as linhas de marcação, já que o Remo teve maior volume de jogo.

No entanto, quem abriu o placar - mas não valeu - foi o Floresta. Aos 51 minutos da primeira etapa, o zagueiro Alisson cabeceou para o gol falta cobrada pelo meia Ricardinho, ex-Paysandu. O lance balançou as redes de Vinícius, mas a arbitragem anulou a jogada marcando impedimento do ataque do Floresta.

Segundo tempo

No segundo tempo, o Remo voltou do intervalo com o mesmo ímpeto ofensivo da primeira etapa. O Leão produziu, novamente, as chances mais claras de gol, mas não conseguiu tirar o zero do placar. Na reta final da partida, o time azulino perdeu força e precisou se defender do Floresta-CE para não sair de campo derrotado.

Assim como ocorreu nos 45 minutos iniciais, o lado direito azulino era o mais forte. Foi por ali que o Leão criou a melhor chance de gol de todo o jogo, mas que não foi bem concretizada. O apagado Muriqui partiu em velocidade até a linha de fundo e cruzou rasteiro para Fabinho. O camisa 77 do Leão chegou batendo para o gol, mas o goleiro adversário fez boa defesa. A bola ficou viva na pequena área e Marcelo, sem marcação, tentou a finalização, mas mandou ela na trave.

A partir disso, o Remo tentou mexer na equipe, mas as mudanças não surtiram efeito. Victor Leque e Elton estrearam pelo Leão, mas pouca mobilidade deram ao ataque. A melhor chance azulina neste período, saiu em lance de bola parada, quando Pedro Vitor acertou o travessão em cobrança de falta.

Já chegando nos minutos finais de jogo, o Remo desceu as linhas de marcação. Não por "vontade" do técnico Ricardo Catalá, mas sim por necessidade, já que o Leão sofria fisicamente. Nesse período, o Floresta rondou bastante o gol azulino, mas muito em jogadas na base do "abafa", que não levaram tanto perigo ao gol de Vinícius.

Ficha técnica

Floresta-CE 0 x 0 Remo

11ª rodada do Brasileirão Série C

Local: Estádio Presidente Vargas – Fortaleza (CE)

Data: 02.07.2023

Horário: 19h

Árbitro: Michelangelo Martins de Almeida Júnior (PE)

Assistentes: Ricardo Bezerra Chianca (PE) e Bruno César Chaves Vieira (PE)

Quarto árbitro: Alexandre de Souza Peixoto (CE).

Gols: Não houve

Cartões: Marllon (FLO); Vinícius, Marcelo, Rodriguinho e Fabinho (REM)

FLORESTA: Igor Campos; Matheus Rocha, Alisson, Vitão e Bruno Ré; Lucas Alisson (Dudu), Rodrigo (Jô Almeida), e Ricardinho (Leilson); Wendel (Thiago Alagoano), Marllon e Romarinho (Pedro Igor). Técnico: Sérgio Soares.

REMO: Vinícius; Lucas Mendes; Diego Ivo, Diego Guerra e Wendel Lomar (Henrique); Claudinei, Marcelo (Álvaro) e Muriqui (Gustavo Bochecha); Pedro Vitor, Fabinho (Élton) e Rodriguinho (Victor Leque). Técnico: Ricardo Catalá.