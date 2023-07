Vice-presidente do Goiás desmente interesse em zagueiro do Remo: 'Fake news'

Com a janela de transferência aberta, os clubes do futebol brasileiro podem contratar e nas redes sociais, surgiu a informação que o zagueiro Ícaro, do Remo, estaria fechando com o Goiás-GO, porém, o vice-presidente do clube esmeraldino negou interesse no jogador.

Em rápida conversa com a equipe de O Liberal, o vice-presidente do Goiás, Harlei Menezes, afirmou que Ícaro, zagueiro azulino, não está negociando com o Goiás para o restante da temporada.

“O Goiás não possui interesse no atleta. Isso é fake news”, disse Harlei Menezes.

Ícaro, de 29 anos, está no Remo desde o início da temporada e por alguns jogos foi titular na equipe azulina, no comando de Marcelo Cabo, ex-técnico azulino, porém, não joga uma partida pelo Leão desde o dia 26 de março, na final do Parazão contra o Águia de Marabá, no Baenão, quando deixou o gramado com uma entorse no joelho esquerdo.

A equipe de O Liberal conversou com uma fonte interna do clube, que informou que Ícaro deixou o departamento médico semana passada e já realiza a transição e o trabalho de fortalecimento muscular para retornar a jogar.

Ícaro iniciou a carreira no Coritiba-PR, atuou pelo Londrina-PR, Maringá-PR, além do Santo André-SP, Tombense-MG, Mirassol-SP, Portuguesa-SP, Apareceidense-GO e Brasil de Pelotas-RS. No ano passadoe steve no ABC-RN, onde conquistou o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. Pelo Remo o zagueiro realizou 21 partidas e marcou quatro gols.