A maior do Norte? Remo bate seu próprio recorde de público pagante e lidera ranking da Série C

O Remo bateu seu próprio recorde de público pagantes no último sábado (24), na partida diante do Figueirense-SC, no Mangueirão. Mais de 31 mil pessoas pagaram ingressos e compareceram ao Colosso do Bengui. O jogo terminou empatado em 1 a 1, mas o Leão Azul assumiu a liderança do ranking de público pagante na Série C do Campeonato Brasileiro.

A torcida do Remo deu um show no último final de semana, apoiando o time em mais um jogo da Terceirona. Com o público de sábado, o Leão ultrapassou o América-RN no ranking de média de torcedores por partida e agora é o líder, média de 14.804 torcedores por partida na Série C. O clube potiguar possui uma média de 9.606 torcedores pagante por jogo. Na competição o Remo já levou 59.217 torcedores aos seus jogos.

O ranking ainda consta o Paysandu, maior rival do Remo, na 7ª posição com 3.412 torcedores pagantes por partida. O ranking ainda consta com o Náutico-PE na terceira posição, o Figueirense-SC na quarta e o Botafogo-PB fechando o “TOP 5”.

Veja o ranking de média de público por jogo na Série C

1º - Remo – 14.804 média por jogo

2º - América-RN – 9.606

3º - Náutico-PE – 5.672

4º - Figueirense-SC – 4.849

5º - Botafogo-PB – 3.832

6º - CSA-AL – 3.719

7º - Paysandu – 3.412

8º - Pouso Alegre-MG – 2.902

9º - Operário-PR – 2.359

10º - Confiança-SE – 2.020

11º - São Bernardo-SP – 1.464

12º - Manaus-AM – 1.365

13º - Brusque-SC – 1.181

14º - Amazonas-AM – 429

15º - Altos-PI – 363

16º Aparecidense-GO – 343

17º - Ypiranga-RS – 267

18º - Volta Redonda-RJ – 189

19º - Floresta-CE 112

20º - São José-RS - 94