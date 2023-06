Com Remo e Paysandu na lista, oito estádios no Brasil têm acordos de naming rights; veja

No cenário do futebol brasileiro, oito estádios passaram a ostentar novos nomes, refletindo parcerias estratégicas e acordos financeiros. Entre eles, destacam-se Baenão e Curuzu. Quatro desses estádios pertencem a clubes da Série A do campeonato nacional, enquanto um está sob a gestão governamental e outro em uma Parceria Público-Privada (PPP). Recentemente, a Arena da Baixada fechou um acordo que proporcionou a mudança de nome, marcando uma nova fase na história dessa arena inaugurada no início do século.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Futebol paraense

No futebol do Pará, o governo local, por meio do Banpará, firmou um contrato com a dupla Remo e Paysandu. Esse acordo estipula o pagamento de R$ 1,5 milhão para cada clube, em troca do direito de nomear seus respectivos estádios como Banpará Baenão e Banpará Curuzu até o ano de 2024. Essa parceria teve início em 2021 e foi renovada por mais dois anos, promovendo uma importante fonte de receita para as agremiações paraenses.

Mais

Além disso, Corinthians e Palmeiras despontam como campeões de receita nesse cenário, com contratos de valores e duração equivalentes: R$ 300 milhões ao longo de 20 anos. Enquanto isso, o Atlético-MG está prestes a inaugurar sua nova casa, a Arena MRV, representando um marco significativo em sua história. Por fim, os governos da Bahia (Itaipava Arena Fonte Nova) e de Pernambuco (Itaipava Arena Pernambuco) assumem a administração de suas principais praças esportivas, estabelecendo uma conexão entre o setor público e o esporte.

Confira a lista completa:

Allianz Parque (Palmeiras)

Arena MRV (Atlético-MG)

Banpará Baenão (Remo)

Banpará Curuzu (Paysandu)

Ligga Arena (Athletico-PR)

Neo Química Arena (Corinthians)

Itaipava Arena Fonte Nova (futebol baiano)

Itaipava Arena Pernambuco (futebol pernambucano)