Dirigente ex-Remo deixa no ar possível favorecimento de árbitros no tabu dos 33 jogos; vídeo

O tabu de 33 jogos do Remo contra o Paysandu é a maior invencibilidade da história do clássico. Mas uma polêmica em torno do feito azulino foi criada nesta segunda-feira (26). Em entrevista à Rádio Marajoara, o ex-dirigente do Leão Sérgio Dias deixou no ar um possível favorecimento dos árbitros durante o período.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

VEJA MAIS

De acordo com o próprio ex-dirigente azulino, que trabalhou no Remo na época - segundo o próprio Sérgio, ele esteve em 31 dos 33 jogos -, o Leão já entrava em campo com a certeza da vitória. Em outro momento, confirmou que dava pneus aos árbitros dos Re-Pa.

Confira os trechos da entrevista abaixo:

Tabu dos 33 jogos

As 33 partidas em que o Remo ficou sem perder para o maior rival foi a maior série do clássico Re-Pa. Teve começo em 31 de janeiro de 1993 até 7 de junho de 1997, quando o Paysandu venceu o Remo por 2 a 0, um total de quatro anos e seis meses. Nesse período o Leão conquistou 21 vitórias e ocorreram 12 empates.

O número 33 para os azulinos é especial e está presente em bandeiras, canecas, camisetas, se tornou música e serviu de referência para o nome de uma das suas principais torcidas, a Barra Brava Camisa 33, fundada em 2009.

Fim do tabu

O período invicto do Remo sobre o Paysandu acabou em junho de 1997. O Papão venceu com gols de Edinho e Wagner, ambos no segundo tempo. Os bicolores deram um fim à sequência do Leão. Após o feito, os jogadores do Paysandu comemoraram a vitória sobre o maior rival como se fosse um título.