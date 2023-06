Com apenas uma vitória em casa, o Remo é o terceiro pior mandante da Série C 2023

Após mais um empate dentro de casa no último sábado (24), em 1 a 1 contra o Figueirense, no Mangueirão, o Remo completou cinco jogos como mandante na Série C. Com apenas uma vitória e cinco pontos conquistados, a campanha do Leão em Belém é de zona de rebaixamento. O Remo só pontuou mais em casa do que a lanterna Aparecidense (três pontos) e o Pouso Alegre (quatro pontos).

Após duas derrotas seguidas como mandante, para Botafogo da Paraíba e Amazonas, ambas por 2 a 1, o Leão só venceu no terceiro jogo em Belém: 1 a 0 contra o Confiança, no Baenão. Depois amargou dois empates seguidos. No mesmo Baenão não saiu do 0 a 0 com o América-RN e no Mangueirão tomou o empate em 1 a 1 contra o Figueirense.

A campanha em casa do Remo é pior do que times que estão abaixo do Leão na classificação geral, como o Floresta - que tem 8 pontos com o mando de campo - e o Manaus, que venceu três em casa e está com 10 pontos como mandante.

Torcida compareceu

Não é por falta de apoio que o Remo não consegue resultados positivos em casa. Contra o Figueirense, mais de 35 mil azulinos estiveram presentes, sendo 31 mil pagantes. Nos outros quatro jogos em Belém, sempre públicos acima de 4 mil. Os jogos do Leão estão entre os 20 maiores públicos da Série C, tendo os dois maiores até o final da partida contra o Figueirense.

Curiosamente, a única vitória foi quando o Remo teve o seu pior público na Série C. Contra o Confiança, na vitória por 1 a 0 no Baenão, foi o único em que o número de pagantes foi menor do que cinco mil, com 4927 pagantes.

Um dos melhores visitantes

Se em casa a situação não é boa, fora de casa foi onde o Remo saiu da zona de rebaixamento e entrou na briga pelo G8. Com duas vitórias, um empate e duas derrotas, com sete pontos conquistados, o Remo ocupa o G8 da classificação entre os visitantes. O aproveitamento de 46,7% dos pontos é o quarto melhor da Série C, estando atrás apenas de Pouso Alegre, Botafogo-PB e Amazonas.

