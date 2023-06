Série C: No Mangueirão, Remo leva empate na reta final contra o Figueirense

O Remo empatou em 1 a 1 com o Figueirense, na tarde deste sábado (24), no Mangueirão, pela Série C. Pedro Vitor fez um golaço para abrir o marcador, mas na reta final sofreu o empate por meio de Léo Arthur. Com o resultado, o Leão não entra no G8 da Terceirona nesta rodada.

Novidades

Para o jogo, o técnico azulino, Ricardo Catalá, promoveu a estreia do recém-chegado centroavante Rafael Silva. O jogador ocupou a vaga deixada por Fabinho no comando de ataque. No último confronto remista na Terceirona, contra o Pouso Alegre, o camisa 77 do Leão foi expulso, ainda no primeiro tempo.